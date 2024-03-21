أطعمة تساعد على مكافحة الصلع

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تعاني نسبة كبيرة من الرجال والنساء في مختلف الأعمار من نقص التغذية، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر وتدهور حالته.
وتشير الدكتورة صوفيا خاوستوفا أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، إلى أن تساقط الشعر يبدأ عادة بسبب نقص الحديد والكالسيوم واليود والنحاس والفوسفور والسيلينيوم والزنك وكذلك فيتامينات A وD وE وC وB7 وB9 وB12 . وتؤكد الطبيبة أن مكافحة الصلع، يجب أن تعالج من قبل طبيب مختص واتباع نظام غذائي متنوع وصحي ويشمل: