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وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة إلى 31 ألفاً و988 قتيلاً

الخميس 21 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم (الخميس)، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 31 ألفاً و988 قتيلاً و74 ألفاً و188 مصاباً منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الوزارة إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 65 شهيداً و92 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأضافت أنه في «اليوم الـ167 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم

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