وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض ويلتقي بولي العهد السعودي ويتحدث عن مواصلة ضغط واشنطن على إيران لإقناع الحوثيين وقف هجماتهم

الخميس 21 مارس - آذار 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- رصد خاص

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استهل وزير الخارجية الأمريكي " انتوني بيلنكن" زيارته المكوكية للسعودية بعقد لقاء مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مدينة جدة كرس لمناقشة جملة من القضايا الطارئة وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، جنوب غزة، التي تهدد إسرائيل باجتياحها برا رغم التحذيرات الدولية الى جانب استعراض المساعي القائمة للوقف الفوري لإطلاق النار بالإضافة إلى مناقشة بذل الجهود كافة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة بحسب وكالة الأنباء السعودية " واس ".

والتقى الليله وزير الخارجية الأمريكي بولي العهد السعودي الأمير "محمد سلمان" وناقشا التطورات الخاصة بالملف اليمني والمستجدات في حرب غزة في ظل مساعي واشنطن لوقف اطلاق النار الفوري في القطاع

وتتزامن جولة بلينكن في المنطقة مع انطلاق مفاوضات جديدة برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة للمساعدة في التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

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وفي تصريحات صحفية لوزير الخارجية الأمريكية من الرياض الليله اكد مجددا رغبة واشنطن استمرار الضغط على ايران لإقناع الحوثيين بوقف الهجمات في البحر الأحمر.

حيث قال : ان ما يحدث في البحر الأحمر مشكلة دولية ليست فقط أميركية ونواصل الضغط على ‎إيران لاستخدام نفوذها على ‎الحوثيين لوقف هجماتهم .

وأضاف " الحوثيون استهدفوا شحنات كانت متجهة إلى شعبهم في ‎اليمن .. وليس من مصلحة ‎إيران دعم هجماتهم في ‎البحر الأحمر