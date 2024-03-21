لجنة متقاعدين وزارة الداخلية والأمن السياسي توجه تحذيرا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء وزير الداخلية يترأس اجتماعا لمديري الشرطة بالمحافظات من بيروت :العميد يحي محمد يوجه دعوة للرئيس الروسي التدخل في حل الأزمة اليمنية وتطبيق القرارات الدولية تجاه فلسطين سعر صرف الدولار والسعودي أمام الريال اليمني مع نهاية تعاملات اليوم دولة أوروبية توقف اللجوء التلقائي لليمنيين .. وتحدد مجموعات محدده لها حق الحصول على جنسيتها.. تعرف عليها أول تحرك للمليشيات الحوثية ضد جريمة رداع... إمتصاص للغضب الشعبي وذر الرماد في عيون الساخطين بيان للإتحاد الأوروبي: ''صدمنا بشدة مما حدث في رداع وندعو للتحقيق ومحاسبة المسئولين'' بعد اعلانه توقف خارطة الطريق الأممية.. بن مبارك يطير الى جدة في مهمة رسمية عاجل.. مصدر بمكتب الرئيس العليمي يعلن اعتماد رواتب لضحايا مجزرة الحوثيين في رداع واعتبارهم شهداء في ذكرى استشهاد المكحل: د. عبدالحميد عامر: استعادة الشعب لحقه ودولته لن يكون إلا بتوحيد الصف والالتفاف حول الجيش والمقاومة الشعبية
ناشدت لجنة متقاعدين وزارة الداخلية والأمن السياسي، اليوم، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بإنصافهم من خلال التوجيه الفوري بصرف معاشات شهر فبراير للعام الجاري 2024 م وقرارات التسوية وعدم المماطلة بها.
كما توعدت بأنها ستتخذ كافة الإجراءات التصعيدية المشروعة في حال عدم تلبية مطالبهم في صرف معاشات شهر فبراير في فترة أقصاها يوم غدا الخميس... لافتة إلى أنها ستبدأ برنامجها التصعيدي من يوم غد الخميس..محملة الجهات المعنية والمعرقلة المسؤولية الكاملة إزاء ذلك.
جاء ذلك خلال حضورها اجتماعا عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة مدير عام صندوق التقاعد الأمني في وزارة الداخلية العميد الركن نائف الحميدي، لمناقشة مستوى سير العمل في الصندوق والصعوبات التي تواجه العمل وقضايا المتقاعدين والحلول المناسبة لها.
وتطرق الاجتماع إلى أسباب تأخر صرف شهر فبراير للعام الجاري 2024 م لمتقاعدين الداخلية والأمن السياسي والجهات التي تقف عائقا أمام صرف المعاشات وإيجاد الحلول اللازمة لذلك بأسرع وقت، وشدد على صرف مستحقاتهم القانونية بناء على قرارات التسوية.
وأكدت اللجنة على ضرورة احترام التضحيات الجسام التي قدمها متقاعدو الداخلية والأمن السياسي باعتبارهم شريحة أفنت حياتها وأرواحها في سبيل وطنها وشعبها... داعية الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها ومنحهم حقوقهم المكتسبة والمستقطعة إبان خدمتهم في مشوار حياتهم.
وأشارت إلى أن أسر متقاعدين الداخلية والأمن السياسي وفي مقدمتها أسر الشهداء يعانون من عدم حصولهم عل أبسط مقومات الحياة...مشددة على ضرورة صرف المعاشات في وقتها دون أي تأخير أو مماطلة من قبل أي جهة كانت.
وطالبت كافة الحقوقين والإعلاميين والمنظمات الإنسانية التدخل لمؤازرة المتقاعدين حتى حصولهم على حقوقهم المشروعية وتحسين ظروفهم المعيشية.