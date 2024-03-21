لجنة متقاعدين وزارة الداخلية والأمن السياسي توجه تحذيرا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء وزير الداخلية يترأس اجتماعا لمديري الشرطة بالمحافظات من بيروت :العميد يحي محمد يوجه دعوة للرئيس الروسي التدخل في حل الأزمة اليمنية وتطبيق القرارات الدولية تجاه فلسطين سعر صرف الدولار والسعودي أمام الريال اليمني مع نهاية تعاملات اليوم دولة أوروبية توقف اللجوء التلقائي لليمنيين .. وتحدد مجموعات محدده لها حق الحصول على جنسيتها.. تعرف عليها أول تحرك للمليشيات الحوثية ضد جريمة رداع... إمتصاص للغضب الشعبي وذر الرماد في عيون الساخطين بيان للإتحاد الأوروبي: ''صدمنا بشدة مما حدث في رداع وندعو للتحقيق ومحاسبة المسئولين'' بعد اعلانه توقف خارطة الطريق الأممية.. بن مبارك يطير الى جدة في مهمة رسمية عاجل.. مصدر بمكتب الرئيس العليمي يعلن اعتماد رواتب لضحايا مجزرة الحوثيين في رداع واعتبارهم شهداء في ذكرى استشهاد المكحل: د. عبدالحميد عامر: استعادة الشعب لحقه ودولته لن يكون إلا بتوحيد الصف والالتفاف حول الجيش والمقاومة الشعبية
ترأس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم اجتماعا بمدراء عموم الشرطة بالمحافظات عبر تقنية الاتصال المرئي للاطلاع على سير عمل الإدارات العامة للشرطة بالمحافظات.
وترحم وزير الداخلية في بداية الاجتماع على شهداء الجريمة البشعة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية في مدينة رداع بمحافظة البيضاء بتفجير بيوت المواطنين فوق رؤوس ساكنيها، مؤكدا على أهمية توثيق جرائم المليشيات الحوثية لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وأشاد "اللواء حيدان" بالإنجازات التي حققتها إدارات الشرطة بالمحافظات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن مؤكدا على الاهتمام بمنتسبي إدارات الشرطة من ضباط وصف ضباط وجنود.
وشدد وزير الداخلية على أهمية مضاعفة الجهود في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ورفع اليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين إدارات الشرطة لتعزير الأمن والاستقرار.
كما ناقش وزير الداخلية خلال الاجتماع مع مدراء عموم الشرطة مستوى أداء الخطة الأمنية خلال شهر رمضان المبارك والصعوبات التي تواجه سير عمل إدارات الشرطة بالمحافظات ومناقشة عدد من القضايا الأمنية.