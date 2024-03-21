وزير الداخلية يترأس اجتماعا لمديري الشرطة بالمحافظات

الخميس 21 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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ترأس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم اجتماعا بمدراء عموم الشرطة بالمحافظات عبر تقنية الاتصال المرئي للاطلاع على سير عمل الإدارات العامة للشرطة بالمحافظات.

وترحم وزير الداخلية في بداية الاجتماع على شهداء الجريمة البشعة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية في مدينة رداع بمحافظة البيضاء بتفجير بيوت المواطنين فوق رؤوس ساكنيها، مؤكدا على أهمية توثيق جرائم المليشيات الحوثية لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

وأشاد "اللواء حيدان" بالإنجازات التي حققتها إدارات الشرطة بالمحافظات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن مؤكدا على الاهتمام بمنتسبي إدارات الشرطة من ضباط وصف ضباط وجنود.

وشدد وزير الداخلية على أهمية مضاعفة الجهود في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ورفع اليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين إدارات الشرطة لتعزير الأمن والاستقرار.

كما ناقش وزير الداخلية خلال الاجتماع مع مدراء عموم الشرطة مستوى أداء الخطة الأمنية خلال شهر رمضان المبارك والصعوبات التي تواجه سير عمل إدارات الشرطة بالمحافظات ومناقشة عدد من القضايا الأمنية.