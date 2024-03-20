سعر صرف الدولار والسعودي أمام الريال اليمني مع نهاية تعاملات اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الاربعاء بتاريخ 20/03/2024
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 529
بيع الدولار 531
شراء السعودي 139.70
بيع السعودي 140
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1662
بيع الدولار 1670
شراء السعودي 438
بيع السعودي 439