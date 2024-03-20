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سعر صرف الدولار والسعودي أمام الريال اليمني مع نهاية تعاملات اليوم

الأربعاء 20 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 481

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الاربعاء بتاريخ 20/03/2024

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار              529

بيع الدولار                  531

شراء السعودي            139.70

بيع السعودي              140

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1662

بيع الدولار                  1670

شراء السعودي             438

بيع السعودي                439

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