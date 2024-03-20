أول تحرك للمليشيات الحوثية ضد جريمة رداع... إمتصاص للغضب الشعبي وذر الرماد في عيون الساخطين

الأربعاء 20 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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اكدت مصادر مطلعة بصنعاء أن قيادة جماعة الحوثي تحاول التنصل من مسئوليتها المباشرة عن الجريمة المروعة التي ارتكبتها عناصر الميلشيا في مديرية رداع التابعة لمحافظة البيضاء وتسببت في استشهاد وجرح اكثر من 20 شخصا غالبيتهم نساء وأطفال، جراء انهيار منازلهم على رؤوسهم بفعل تفجير الميلشيا لمنزل احد خصومها .

واعتبرت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" ان المليشيات باشرت اول التحركات لإمتصاص الغضب الشعبي والظهور بمظهر المتألم من الحادث، حيث زعمت المليشيات الحوثي ا نها ستقوم بإجراءات عقابية ضد الضالعين في تلم الجريمة ومن بينهم مدير امن مديرية رداع وعدد من قيادات الميلشيا وذلك لاحتواء التداعيات المتصاعدة وتنامي السخط الشعبي ضد الجماعة مشيرة الى أن تفجير أي منزل او ممتلكات عقارية لخصوم جماعة الحوثي لا يمكن أن يتم بقرار منفرد من أي قيادي في الجماعة وانما بتوجيهات وموافقة القيادة العليا للجماعة الممثلة بزعيم الحوثيين .

ولفتت الى أن مسارعة اعلان جماعة الحوثي فرض إجراءات عقابية على مدير امن مديرية رداع وعدد من العناصر التي شاركت في تنفيذ عملية تفجير منزل " الزيلعي" يعد بمثابة " ذر للرماد على العيون " ومحاولة لاحتواء تصاعد الغضب والسخط الشعبي ضد الجماعة بتقديم "كبش فداء" لتجنب تفاقم التداعيات التي افرزتها فداحة الجريمة المروعة .