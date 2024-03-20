بيان للإتحاد الأوروبي: ''صدمنا بشدة مما حدث في رداع وندعو للتحقيق ومحاسبة المسئولين''

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توالت بيانات الادانة للمجزرة المروعة في مدينة رداع التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق عشرات المدنيين، كانوا امنين في بيوتهم.
حيث أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في رداع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، والتي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح بعد تفخيخ وتفجير منازلهم على رؤوسهم، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنها.
وقالت البعثة الأوروبية في بيان على منصة إكس: "صدمنا بشدة بالتقارير التي نشرت حول تفجير منزل في رداع، بمحافظة البيضاء، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من الأبرياء، بمن فيهم نساء وأطفال".
وأضافت: "تشكل هذه الجريمة المروعة انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان ويجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها".