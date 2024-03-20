بعد اعلانه توقف خارطة الطريق الأممية.. بن مبارك يطير الى جدة في مهمة رسمية

الأربعاء 20 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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وصل اليوم الاربعاء إلى مدينة جدة السعودية، رئيس الحكومة اليمنية وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وقالت وكالة سبأ ان هذه الزيارة رسمية سيلتقي خلالها بن مبارك بالمسؤولين في المملكة العربية السعودية لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولم تتحدث الوكالة عن تفاصيل اكثر حول الزيارة واكتفت بالإشارة الى مرافقة رئيس الوزراء في هذه الزيارة، مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.

وكان الدكتور احمد عوض بن مبارك اعلن خلال اتصال مرئي مع سفراء اليمن في الخارج امس الاول، توقف خارطة الطريق الاممية جراء تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وتصنيفهم على قوائم الارهاب.

وأكدت مصادر مطلعة لـ" مأرب برس" أن تصريحات رئيس الحكومة الشرعية حول تراجع افق الحل السياسي في اليمن بسبب تصعيد ميلشيا الحوثي وتهديداتها المستمرة والمتصاعدة لسلامة حركة الملاحة التجارية الدولية لا تمثل تحولا دراماتيكيا عن خيار التسوية السياسية ولكنها تشخيص واقعي لمفردات واقع مشهود يتسق مع مواقف وقناعات العديد من الأطراف الإقليمية والدولية الأعضاء في مجموعة الدول العشر الراعية للمسار السياسي في اليمن .

وأشارت الى أن موقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا التي عبرت عنها تصريحات رئيس الوزراء " بن مبارك " يمثل خلاصة لمداولات مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في مشهد الأزمة اليمنية وبخاصة قيادة التحالف العربي والولايات المتحدة والتي خلصت الى أن جماعة الحوثي طرف معيق للسلام في اليمن وأن يجب التعامل معها وفقا للمعطيات الطارئة المتمثلة في كون هذه الجماعة تنظيم إرهابي عالمي .