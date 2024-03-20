عاجل.. مصدر بمكتب الرئيس العليمي يعلن اعتماد رواتب لضحايا مجزرة الحوثيين في رداع واعتبارهم شهداء

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اعلن مصدر في رئاسة الجمهورية مساء اليوم الاربعاء ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وجه باعتماد راتب لضحايا الجريمة الوحشية التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الارهابية بحق المواطنين من النساء والاطفال والشيوخ الذين سقطوا، امس الثلاثاء، بواقعة تفجير آثمة لمنازلهم في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وجبر ضرر عائلاتهم.
واوضح مصدر مسؤول بمكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان التوجيهات الرئاسية تضمنت اعتماد رواتب لضحايا الجريمة واعتبارهم شهداء ضمن قوام وزارة الداخلية، وتقديم المساعدة والرعاية اللازمة للمصابين في التفجير الارهابي الجبان الذي يذكر بالسجل الاسود للمليشيات في التنكيل بالمواطنين وارهابهم كسلوك انتقامي ثابت في نهجها ومشروعها الامامي البائد.
ودعا المصدر المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والانسانية الى ادانة هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الانسان والقوانين الوطنية والدولية، وتسهيل ايصال المساعدات الطارئة والدعم النفسي للنساء والاطفال المصابين والناجين من جريمة تفجير منازل المواطنين برداع وحماية الضحايا في كافة المناطق الخاضعة بالقوة للمنظمة الارهابية المدعومة من النظام الايراني.