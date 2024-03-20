البركاني ونائبه يعودان الى عدن.. الكشف عن تحضيرات لانعقاد مجلس النواب

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قالت وكالة سبأ الحكومية اليوم الاربعاء ان رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ومعه نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، عادا اليوم إلى العاصمة الموقتة عدن.
ووفق الوكالة فان هذه العودة تأتي للمشاركة في اجتماعات الهيئات القيادية العليا للدولة والاضطلاع على التحضيرات الجارية لانعقاد مجلس النواب عقب عيد الفطر المبارك.