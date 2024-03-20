من ضمنها بنك الكريمي.. البنك المركزي اليمني يقرر ايقاف التعامل الكامل مع 5 من أكبر البنوك العاملة ويصدر تعميما هاما بذلك

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وجه البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، تعميما لجميع البنوك وشركات الصرافة، بإيقاف التعامل الكامل مع خمسة من أكبر البنوك العاملة في اليمن، وذلك لمخالفتها تعليمات البنك المركزي، كما أمر بإيقاف التعامل أيضاً مع الشبكات التابعة لها.
والبنوك الخمسة هي: بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.
وتوعد البنك المركزي باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين لما نص عليه التعميم، اطلع عليه مارب برس.