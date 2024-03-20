بيان أمريكي عاجل حول جريمة الحوثيين في رداع

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ادانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاربعاء هجوم الحوثيين ضد المدنيبن في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، (في اشارة لاقدام المليشيات على تفجير منازل عدة مواطنين ما اسفر عن سقوط اكثر من 20 قتيلا ومصابا).
وقال بيان لسفير واشنطن لدي اليمن- اطلع عليه محرر مأرب برس- ان الحوثيين استخدموا المتفجرات لتدمير المنازل ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.
ولفت البيان الى ان هذا العمل الوحشي يذكرنا بالمعاناة وعدم الاستقرار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
واضاف البيان:''نعبر عن تعازينا لعائلات واحباء المدنيين الذين لقوا حتفهم، يستحق الشعب اليمني العيش في بيئة آمنة، خالية من العنف والقمع، وستظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم السلام في اليمن''.