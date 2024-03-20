توجيهات رئاسية عاجلة بشأن مجزرة رداع والعليمي يوجه رسالة خاصة لقبائل وأهالي رداع والبيضاء

الأربعاء 20 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الحكومة بسرعة جبر ضرر عائلات الشهداء والمصابين الذين سقطوا في الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في رداع يوم امس.

ووجه العليمي باتخاذ الاجراءات المنسقة مع مختلف الجهات المعنية من اجل توثيق الجريمة، وتخليد ضحاياها، وضمان عدم افلات مرتكبيها من العقاب على المستويين الوطني والدولي.

انقر هنا.. تفاصيل جريمة الحوثيين المروعة في رداع

وعقد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، بحضور عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، اجتماعا للجنة تقصي الحقائق التي ضمت وزيري الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، والشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان ومحافظ محافظة البيضاء ناصر السوادي بشأن الجريمة البشعة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الارهابية امس الثلاثاء في منطقة الحفرة بمديرية رداع.

واستمع الاجتماع الى تقرير من محافظ البيضاء، ومدير عام مديرية رداع منيف جبر الذهب، حول عملية التفجير الاجرامية لمنازل المواطنين التي اسفرت عن استشهاد 12 شخصا، واصابة اخرين فيما يجري البحث عن عديد المفقودين تحت انقاض البيوت المدمرة.

وناقش الاجتماع الاجراءات المتخذة، والمطلوبة لجبر ضرر عائلات الضحايا، وتوفير الحماية القانونية اللازمة للمواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

وفي الاجتماع اعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واخوانه اعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه، وتضامن الدولة الكامل مع عائلات الشهداء الابرياء الذين فاضت ارواحهم تحت الانقاض، متمنيا الشفاء للجرحى والسلامة للمفقودين جراء هذه الجريمة الوحشية التي تذكر بسجل المليشيات الاسود، ونهج نظامها الامامي في التنكيل بالخصوم والمستضعفين على حد سواء.

وحيا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس، قبائل واهالي رداع ومحافظة البيضاء رجالا ونساء الذين احتشدوا للتعبير عن رفضهم وتنديدهم بالجريمة المروعة، واعلاء لقيم الشهامة والشجاعة، والمقاومة، والفداء التي جسدها ابناء هذه المحافظة الابية على مر التاريخ.

كما اشاد بالتفاعل الاعلامي والحقوقي والمجتمعي الواسع واهمية استمراره في تعرية ممارسات المليشيات الارهابية، ورصد انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان والمبادىء والاعراف الاسلامية والمجتمعية، والقوانين الوطنية والدولية، دون مراعاة لحرمة وقداسة الشهر الفضيل.