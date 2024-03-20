جريمة رداع ليست الأولى.. تعرف على عدد المنازل التي فجرتها مليشيا الحوثيين منذ انقلابها وأكثر المحافظات التي شهدت مثل هذه الجرائم الجبانة

الأربعاء 20 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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جريمة الحوثيين في رداع ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، هكذا يقولوا اليمنيون تعليقا على الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، صباح الثلاثاء بمدينة رداع في محافظة البيضاء، حين اقدمت على تفخيخ وتفجير منازل مواطنين آمنين على رؤوس ساكنيها، ما اسفر عن سقوط نحو 20 قتيلا ومصابا غالبيتهم من النساء والأطفال.

ومنذ انقلابها على الدولة عام2014 اتخذت مليشيا الحوثي من تفجير المنازل وسيلة للانتقام من خصومها، ففجرت اكثر من 700 منزلا، بحسب احصائيات سابقة لمنظمات حقوقية.

ووفق الاحصائيات تتبعها-محرر مأرب برس- بلغ إجمالي المنازل الموثقة التي فجرها الحوثيون حتى اليوم 713 منزلا في جميع المحافظات اليمنية.

وتصدرت محافظة البيضاء قائمة المحافظات بعدد 118 منزلا تلتها تعز بعدد 110 منازل، ثم الجوف بعدد 76 منزلا.

وفي صعدة معقل الحوثيين فجرت الجماعة 73 منزلا،ثم في إب 62 منزلا، صنعاء 57 منزلا، مأرب 53 منزلا، ذمار 37 منزلا.

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" قالت يوم امس ان تفجير الحوثيين لمنازل على رؤوس ساكنيها في رداع "جريمة لا تسقط بالتقادم".

وذكرت "هود" في بيان لها، ان المليشيا الحوثية دأبت منذ أكثر من عقدين من الزمن على إعتماد جريمة تفجير المنازل كأداة رئيسية لإرهاب المجتمع والتنكيل به، وتهجير السكان بهدف كتم أنفاس المواطنين وتهجير أكبر عدد ممكن من السكان غير الموالين لها.

وحثت منظمة هود سكان رداع ووجهائها على رفض هذه الجرائم، مشيدة في الوقت ذاته، بالمظاهرات العفوية الغاضبة التي خرجت عصر امس في مدينة رداع.