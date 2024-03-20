مفاجئات اشعلت الرعب في دول الغرب… الكشف عن مزايا أحدث راجمات الصواريخ في كوريا الشمالية

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جرت في كوريا الشمالية تدريبات رماية بالذخائر الحية بمشاركة راجمات الصواريخ عيار 600 ملم التي تعد من أقوى منظومات المدفعية في البلاد والتي أطلق الغرب عليها تسمية KN-25 .
وقد حضر التدريبات زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون. واستخدمت في التدريبات 6 منصات تحمل 4 حاويات لإطلاق الصواريخ.
يذكر أن اختبارات KN-25 بدأت منذ عام 2019. وتنتمي ذخائرها إلى صنف الصواريخ العملياتية التكتيكية الفائقة الدقة.
ويقدر وزنها بـ3 أطنان ويزيد طولها عن 8 أمتار. ومن المعتقد أن تلك الصواريخ يمكن أن تطلق إلى مسافة نحو 400 كيلومتر.
وإضافة إلى نموذج مدولب لراجمة الصواريخ تم وضعه على منصة TATRA T815 الثمانية العجلات المزودة بمقصورة مدرعة، هناك نموذج مجنزر موضوع على منصة الدبابة.
ويحتوي النموذج الأخير على 6 حاويات صاروخية.
يذكر أن زعيم كوريا الشمالية كان قد تفقد في وقت سابق مصنعا ينتج دبابات М2020 الأساسية في الجيش الكوري الشمالي