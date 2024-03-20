دولة عربية تستهلك 5 ملايين طن قمح سنويا تعلن تحقيقها اكتفاء ذاتيا

الأربعاء 20 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 107

قال وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "مخازن وزارة التجارة مليئة بأكثر من مليوني طن حنطة (القمح)".

وأضاف أن العراق حقق اكتفاء ذاتيا ولا يحتاج "للاستيراد لأغراض البطاقة التموينية وتأمين الخزين الاستراتيجي".

وفي ديسمبر الماضي، قال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، مثنى جبار، إن احتياطيات العراق الاستراتيجية من القمح كافية حتى نهاية أبريل/ نيسان 2024.

وأضاف جبار: "نتوقع أن يكون حجم إنتاج الحنطة (القمح) أعلى من الموسم السابق وبذلك يكون حجم إنتاج عام 2024 ما يقارب 6 ملايين طن وهو يؤمن الأمن الغذائي للبلاد".

تتولى وزارة التجارة العراقية مسؤولية توزيع المواد الغذائية الأساسية المدعومة على ملايين المواطنين، بهدف إبقاء الأسعار تحت السيطرة، بينما تشتري الحكومة القمح المحلّي بأسعارٍ أعلى لدعم المزارعين.

ويتراوح الاستهلاك السنوي للبلاد من القمح، في إطار برنامج الغذاء المدعوم من الدولة، ما بين 4.5 إلى 5 ملايين طن