بعد عجز في الموجهات المشف عن تفاصيل خطة بديلة لاقتحام رفح.. تأمين الحدود مع مصر الشفاء الطبي في غزة بمرمى النيران الإسرائيلية من جديد و 90 ضحية واعتقالات دولة عربية تستهلك 5 ملايين طن قمح سنويا تعلن تحقيقها اكتفاء ذاتيا أوكرانيا تعلن شن هجمات مباغتة ونوعية على قاعدة روسية تضم مقاتلات نووية أسعار النفط يتراجع عن أعلى مستوياته في أشهر وقوة الدولار تضعف الطلب نرى تاريخنا بعيون الفلسطينيين.. . رئيس وزراء أيرلندا يشعل تفاعلا بتصريح بجوار بايدن الصحة الفلسطينية تكشف عن 100قتيل فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في غزة الكمون صيدلية متكاملة قد تغنيك عن زيارة المستشفيات الجيش الصومالى يتحرك والأول مرة ويشن عملية عسكرية لتعزيز الأمن فى المناطق على حدود شبيلى عضو مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي يلتقي مع وزير الإعلام وقيادات إعلامية واشاد بالدور الوطني والتنويري للصحفيين والإعلاميين
قال وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "مخازن وزارة التجارة مليئة بأكثر من مليوني طن حنطة (القمح)".
وأضاف أن العراق حقق اكتفاء ذاتيا ولا يحتاج "للاستيراد لأغراض البطاقة التموينية وتأمين الخزين الاستراتيجي".
وفي ديسمبر الماضي، قال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، مثنى جبار، إن احتياطيات العراق الاستراتيجية من القمح كافية حتى نهاية أبريل/ نيسان 2024.
وأضاف جبار: "نتوقع أن يكون حجم إنتاج الحنطة (القمح) أعلى من الموسم السابق وبذلك يكون حجم إنتاج عام 2024 ما يقارب 6 ملايين طن وهو يؤمن الأمن الغذائي للبلاد".
تتولى وزارة التجارة العراقية مسؤولية توزيع المواد الغذائية الأساسية المدعومة على ملايين المواطنين، بهدف إبقاء الأسعار تحت السيطرة، بينما تشتري الحكومة القمح المحلّي بأسعارٍ أعلى لدعم المزارعين.
ويتراوح الاستهلاك السنوي للبلاد من القمح، في إطار برنامج الغذاء المدعوم من الدولة، ما بين 4.5 إلى 5 ملايين طن