نرى تاريخنا بعيون الفلسطينيين.. . رئيس وزراء أيرلندا يشعل تفاعلا بتصريح بجوار بايدن

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين مقاطع فيديو من المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي، جو بايدن ورئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فاراكدار في البيت الأبيض، الاثنين، بمناسبة ذكرى يوم القديس باتريك.
وألقى نشطاء الضوء على تصريح رئيس الوزراء الأيرلندي والذي قال فيه: "عندما أسافر حول العالم يسألني القادة عادة لماذا يتعاطف الأيرلنديون بهذا الشكل مع الشعب الفلسطيني؟ والإجابة بسيطة، نرى تاريخنا في عيونهم، قصة التشرد، والحرمان، ورفض الهوية الوطنية، والتهجير، والتمييز، والآن الجوع".
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الأيرلندي مع استمرار المحاولات والمفاوضات للتوصل لوقف إطلاق نار وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، إذ غادر الوفد الإسرائيلي برئاسة مدير جهاز الموساد، ديفيد بارنيا العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، بعد يوم واحد من المحادثات دون تحقيق أي تقدم، لكن الوسطاء "متفائلون بحذر" بشأن استئناف المحادثات بعد أسابيع من الجمود. وكانت المحادثات غير المباشرة، التي عُقدت بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية، هي الأولى التي تُعقد في الدوحة على هذا المستوى منذ أشهر.
وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي بالدوحة: "نحن متفائلون بحذر باستئناف المحادثات… ما زال من السابق لأوانه الإعلان عن أي نجاحات".