الصحة الفلسطينية تكشف عن 100قتيل فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في غزة

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وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 100 فلسطيني في أقل من أسبوع أثناء انتظارهم لقوافل المساعدات في منطقة الدوار الكويتي ودوار النابلسي بمدينة غزة.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 23 فلسطينياً استشهدوا الليلة الماضية، في قصف إسرائيلي، أثناء محاولتهم الحصول على المواد الغذائية في منطقة الدوار الكويتي جنوب مدينة غزة، ليقترب عدد شهداء وجرحى المجازر التي ارتكبت بحق الذين يبحثون عن الطعام في ظل حالة الجوع التي تعصف بسكان قطاع غزة إلى أكثر من 2000 فلسطيني في أقل من شهر.
وتشير وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال على الرغم من التنديد الدولي بمجزرة الدوار النابلسي غرب مدينة غزة بحق مئات الفلسطينيين الذين ينتظرون قوافل المساعدات، والتي ارتكبها نهاية الشهر الماضي، وأسفرت حينها عن استشهاد 120 وإصابة نحو 750 بجروح، إلا أنه واصل قتل المزيد من الفلسطينيين بشكل يومي في منطقة الدوار النابلسي، وذلك في إطار جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الأوضاع الإنسانية والصحية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة كارثية، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حصار المستشفى لليوم الثالث على التوالي، مؤكداً وجود العشرات من جثث الشهداء في محيط المستشفى لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم لكثافة القصف الإسرائيلي، وقطع الاحتلال كل الطرق المؤدية إلى المنطقة