الكمون صيدلية متكاملة قد تغنيك عن زيارة المستشفيات الجيش الصومالى يتحرك والأول مرة ويشن عملية عسكرية لتعزيز الأمن فى المناطق على حدود شبيلى عضو مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي يلتقي مع وزير الإعلام وقيادات إعلامية واشاد بالدور الوطني والتنويري للصحفيين والإعلاميين مكتب المبعوث الأممي يناقش مع أبناء تهامة رؤيتهم لعملية السلام في اليمن أسماء ومعلومات ضحايا جريمة تفجير الحوثيين 8 منازل بمدينة رداع على رؤوس ساكنيها امرأة تساعد طفلها في ضرب صديقه .. والقضاء يغرمها 20 ألف درهم مسلسل يفجر غضبا عارما بالشارع الكويتي.. ووزارة الإعلام تتحرك لماذا فجرت مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة أزمة لدى الاحتلال الاسرائيلي؟ تحركات أمريكية لتطويق تهديدات الحوثيين لمسارات الملاحة الدولية.. ووزير الخارجية الأمريكي يبدأ مهمته الخاصة بزيارة للسعودية ومصر اللواء سلطان العرادة يفتتح ثلاثة مشاريع صحية وتعليمية بمأرب
شنت قوات الجيش الصومالى، عملية عسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار فى المناطق الواقعة على حدود محافظتى شبيلى الوسطى وجلجدود.
وذكر الجيش الصومالي، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية نفذها اللواء الـ164 من قوات الكوماندوز في مناطق دارنعيم، والكوثر، عدعدي
، بالإضافة إلى مناطق أخرى على حدود المحافظتين، لافتا إلى أن المليشيات الإرهابية تعمل على معاناة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك من خلال فرض أموال إجبارية عليهم، وقد ضاعفت قوات الجيش الصومالي مؤخرا من عملياتها الرامية إلى القضاء على فلول المليشيات الإرهابية