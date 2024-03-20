الجيش الصومالى يتحرك والأول مرة ويشن عملية عسكرية لتعزيز الأمن فى المناطق على حدود شبيلى

الأربعاء 20 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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شنت قوات الجيش الصومالى، عملية عسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار فى المناطق الواقعة على حدود محافظتى شبيلى الوسطى وجلجدود.

وذكر الجيش الصومالي، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية نفذها اللواء الـ164 من قوات الكوماندوز في مناطق دارنعيم، والكوثر، عدعدي

، بالإضافة إلى مناطق أخرى على حدود المحافظتين، لافتا إلى أن المليشيات الإرهابية تعمل على معاناة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك من خلال فرض أموال إجبارية عليهم، وقد ضاعفت قوات الجيش الصومالي مؤخرا من عملياتها الرامية إلى القضاء على فلول المليشيات الإرهابية