مكتب المبعوث الأممي يناقش مع أبناء تهامة رؤيتهم لعملية السلام في اليمن

الأربعاء 20 مارس - آذار 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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التقى الفريق السياسي في مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن (هانز غروندبيرغ) بقائد الحراك التهامي (الشيخ/ عبدالرحمن الحجري) عبر الاتصال المرئي وتم خلال اللقاء التطرق للتطورات في المشهد اليمني وما نتج عنها من تداعيات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وانعكسات ذلك على أبناء تهامة وعلى شريحة الصيادين، الذين تعرضوا لضرر كبير نتيجة الأحداث في البحر الأحمر وغرق السفينة روبيمار التي وصل خطرها وضررها على المواطن التهامي وعلى الحياة البيئة والبحرية في البحر الأحمر ..



وناقش اللقاء تائيد أبناء تهامة لموقف الحكومة الشرعية من خارطة السلام التي أعلن عنها المبعوث وآفاق السلام والحل السياسي الشامل كما تم الحديث إلى ما يتطلع له أبناء تهامة من آمال وطموحات وأن ينأؤن باليمن وبمنطقتهم عن الصراعات وأن تكون تهامة آمنة ومستقرة بعيدة عن أي صراعات وحروب وأن ينعم أهلها بخيراتها وحقوقهم السياسية والاجتماعية وحقهم في أهمية المشاركة السياسية في مفاوضات السلام تحت مظلة الحكومة الشرعية وعدم تجاهلهم كما حدث في اتفاق ستوكهولم والذي تم فيه تغييب أبناء تهامة مما كان أحد أسباب فشله.

كما أكد خلال اللقاء على ضرورة فتح المنافذ الإنسانية من وإلى المناطق المحررة بصورة عاجلة لتخفيف معاناة المسافرين خاصة المرضى وكبار السن.