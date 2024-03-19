ماذا قال العليمي للرئيس الروسي بوتين بمناسبة فوزه في الإنتخابات الرئاسية؟

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هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الرئيس الروسي فلاديمير بفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه ومزيد التقدم والازدهار لروسيا.
وجاء في بيان صدر عن السفارة اليمنية لدى موسكو، اليوم الثلاثاء: "أرسل سعادة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة".
وأضاف البيان: "أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وباسم أعضاء المجلس والحكومة، عن خالص التهاني للرئيس بوتين وتمنى له التوفيق في تنفيذ مهامه الرئاسية، والمزيد من التقدم والتطور لحكومته والشعب الروسي الصديق".
وتابع البيان أن العليمي قيّم عاليا موقف روسيا الثابت من الشعب اليمني والشرعية الدستورية والعلاقات الثنائية التاريخية بين الدولتين الصديقتين وآفاقها الواعدة على مختلف المستويات.
وحقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28% بعد فرز كامل أصوات الناخبين.