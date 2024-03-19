عاجل.. التفاصيل الكاملة للجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثيين اليوم بتفجير منازل مواطنين آمنين في رداع بالبيضاء.. نحو 20 قتيلا ومصاب واسرة كاملة ابيدت تحت الإنقاض (فيديوهات)

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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اقدمت مليشيا الحوثي صباح اليوم الثلاثاء على تفجير منازل مواطنين في مدينة رداع عاصمة محافظة البيضاء شمال شرق اليمن، ما ادى لسقوط ضحايا من الاطفال والنساء.

مصادر محلية افادت لمأرب برس بوفاة واصابة 20 مواطنا على الأقل غالبيتهم من النساء والأطفال في جرائم مروعة ارتكبتها المليشيات اليوم في رداع، حيث فجرت مليشيا الحوثي منزل المواطن إبراهيم الزيلعي في رداع بمن فيه من الاطفال والنساء، وقتلت واصابت نحو 12 مواطن.

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‏‌ كما فجر الحوثيون منزل من اسرة آل ناقوس في حارة الحفرة وسط مدينة رداع، بعد تفخيخه وادى ذلك الى تهدم منازل مجاورة شعبية على رؤوس الساكنين الامنين داخل منازلهم.

وقالت ال‏مصادر لمأرب برس إن منزل لمواطن يدعى الريمي وهو مجاور لمنزل ناقوس، انهار بالكامل على رؤوس ساكنيه وهي اسرة مكونة من اب وام واطفالهم.

مشاهد مروعة للضحايا

واكدت المصادر وفاة أسرة محمد سعيد الريمي بالكامل تحت الأنقاض وعددهم 9 اشخاص نساء واطفال، بعد انهيار المنزل عليهم بسبب تفجير الحوثيين منازل بمدينة رداع.

وقدت شهدت مدينة رداع اليوم، اشتباكات مسلحة وإحراق إطارات وإغلاق محلات تجارية، بعد ساعات من تفجير مليشيا الحوثيين منازل مواطنين في حارة الحفرة.

يذكر ان الحوثيين في البيضاء استدعوا خلال الساعات الماضية، قوات خاصة من صنعاء، لمحاصرة منازل موطنين من آل "ناقوس" و"الزيلعي" في حارة "الحفرة" وسط مدينة رداع.

يأتي ذلك على خلفية قيام شاب من آل "الزيلعي" بنصب كمين، مساء الأحد، لأطقم حوثية وسط مدينة رداع ما ادى لمقتل شقيق المشرف الأمني للحوثيين المدعو "أبو حسين الهرمان" واثنين آخرين كانا معه على متن الطقم فيما أصيب اثنان آخران؛ وهذا الشاب كان شقيقه قد قتل قبل نحو عام برصاص مرافقي المشرف الحوثي الهرمان في سوق عريب للقات برداع.