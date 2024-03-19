أضرار البنية التحتية وأزمة الغذاء.. أرقام صادمة من غزة

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 67

في غزة، حيث يتواصل الصراع الدائر والحصار الذي لا ينتهي، يعيش الفلسطينيون واقعًا مأساويًا يتخلله الألم والتشرد.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن تقرير تابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن عدد الضحايا في القطاع يتزايد بشكل مخيف، حيث بلغ عدد القتلى 31,726 شخصاً، والجرحى 73,792 مصابًا حسب وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة.

ويواجه نحو 1.7 مليون شخص النزوح القسري.

وفيما يعاني الناس من نقص الغذاء والمياه، يظهر التقرير حالات وفيات مرتبطة بسوء التغذية والجفاف، حيث توفي 31 شخصاً، بينهم 27 طفلاً.

وتتصاعد المعاناة مع تضرر البنية التحتية في القطاع، حيث تشير الأرقام إلى أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية تعرضت للتدمير، وأن 155 منشأة صحية و126 سيارة إسعاف تضررت بسبب القصف والدمار. يواجه السكان تحديات صحية هائلة.

حيث يشير التقرير إلى وفاة 31 شخصًا، بينهم 27 طفلاً، بسبب سوء التغذية والجفاف، في حين يحتاج أكثر من مليون طفل إلى دعم صحي ونفسي.

وتزداد الأوضاع صعوبة مع وجود أكثر من 17 ألف طفل غير مصحوبين أو منفصلين عن والديهم، وتفشي التهابات الجهاز التنفسي الحادة وحالات الإسهال المائي الحاد، التي تؤثر على مئات الآلاف من السكان.

ومن المتوقع أن يواجه 1.1 مليون شخص في غزة مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي بين شهري مارس/آذار ويوليو/تموز 2024، ارتفاعًا من 378,000 شخص في ديسمبر/كانون الأول 2023، وفقًا لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر في 18 مارس/آذار.

وتظهر فحوصات التغذية التي أجريت في شهر فبراير أن معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في شمال غزة ورفح قد تضاعفت تقريباً منذ شهر يناير.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه، تقديرات للخسائر البشرية والأضرار الإنسانية والبنية التحتية للفلسطينيين