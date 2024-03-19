مدير الموساد يغادر الدوحة بعد مشاركته بمحادثات وقف إطلاق النار بشأن غزة

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غادر مدير جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، الدوحة بعد مشاركته في محادثات مع مسؤولين قطريين ومصريين بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية للصحفيين في مؤتمر صحفي بالدوحة، الثلاثاء، إن هذه الجولة من المحادثات انتهت الآن وستتواصل على مستوى أدنى.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أنه من المتوقع الآن إرسال اقتراح مقابل من إسرائيل إلى حماس.
وكان القطريون والمصريون المحاورين الرئيسيين مع حماس. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه ليس لديه تعليق على مغادرة بارنيا