الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب أول في صفوفه شمال غزة تعرف على أكثر الدول الأوروبية إدمانا على الغاز الأمريكي أكثر الدول الأوروبية إدمانا على الغاز الأمريكي قرار مفاجئ من برشلونة بشأن المدرب الجديد عملة البيتكوين تهوي بأكثر من 85% طلاء درج تاريخي في أول دولة غربية بألوان العلم الفلسطيني الدول التابعة لإيران تتصدر قائمة أكثر شعوب العالم بؤسا.. لبنان اولا وسوريا ثانيا واليمن رابعا .. تفاصيل إسرائيل تفرج عن مراسل قناة الجزيرة بعد 12 ساعة من الاعتقال قيادات وطنية وسياسية وإجتماعية في ضيافة عضو مجلس القيادة الرئاسي د عبدالله العليمي أجواء مشحونة بالتوتر تسود حي شميلة بصنعاء عقب مواجهات مسلحة بين مواطنين وميلشيا حوثية منعت صلاة التراويح وإعتقال مقربين من الشيخ صالح طعيمان
اتخذ مجلس إدارة برشلونة قرارا مفاجئا بشأن اختيار المدرب الجديد، خليفة تشافي هيرنانديز.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، حددت إدارة برشلونة في وقت سابق موعد اختيار المدرب الجديد في نهاية مارس الجاري أو بداية أبريل المقبل.
وبدأ ديكو المدير الرياضي للبارسا، العمل على هذا الأساس باستطلاع آراء بعض المدربين واستبعاد بعض الأسماء المستحيلة مثل يورغن كلوب، من أجل تكوين قائمة تضم ثلاثة أو أربعة أسماء فقط يتناسبون مع معايير برشلونة، على أن يكون القرار النهائي للرئيس خوان لابورتا.
لكن قررت الإدارة فجأة تجميد ملف اختيار المدرب الجديد، وعدم حسمه في الموعد المحدد مسبقا.
وفضل لابورتا تأجيل مناقشة هذا الملف على الأقل حتى انتهاء مشاركة برشلونة في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.
ويعود ذلك إلى أن لابورتا يفضل أن يحاول إقناع تشافي بالبقاء مع برشلونة لعام آخر، إذا نجح الفريق في عبور عقبة باريس سان جيرمان