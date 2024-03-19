طلاء درج تاريخي في أول دولة غربية بألوان العلم الفلسطيني

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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رسم علم فلسطين على سلالم بويرين، في لييج، في 18 مارس 2024.

قام ناشطون في بلجيكا بطلاء درج "بويرين" التاريخي المكون من 374 درجة في لييج بألوان العلم الفلسطيني، في خطوة تضامنية مع قطاع غزة.

ونشر النشطاء مقطع مصور يظهر عملية الطلاء التي تمت ليل 18 مارس الحالي. ويظهر فيه العشرات من الناشطين الذين لم تظهر وجوههم وكيف تمت طلاء الأدراج.

وقد نشرت وكالة الصحافة الفرنسية صورا تظهر عمال البلدية وهم يعملون على إزالة الطلاء من على الدرج.

يذكر أنه في فبراير الماضي تم طلاء السلالم المؤدية إلى كنيسة القلب المقدس في باريس بألوان العلم الفلسطيني.

كما تم رسم كتابات مكتوب عليها "فلسطين حرة" على الجدار المؤدي إلى كنيسة القلب المقدس.

وفي يناير الماضي، تم طلاء سلالم كور جوليان، إحدى الوجهات السياحية في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، بألوان العلم الفلسطيني احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة