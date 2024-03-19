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إسرائيل تفرج عن مراسل قناة الجزيرة بعد 12 ساعة من الاعتقال

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- الجزيرة نت
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أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مراسل الجزيرة في غزة الزميل إسماعيل الغول وعدد من الصحفيين بعد اعتقالهم لمدة 12 ساعة في مجمع الشفاء الطبي.

وفور إفراج قوات الاحتلال عنه، قال الزميل إسماعيل الغول للجزيرة إنه اضطر، وغيره من الصحفيين، إلى تسليم أنفسهم لقوات الاحتلال التي أجبرتهم على خلع ملابسهم بشكل كامل، بعد أن قامت بتجريف خيمة الصحفيين وتدمير سياراتهم خلال اقتحام مجمع الشفاء.

وتابع الغول أن “قوات الاحتلال كبلتنا وعصبت أعيننا وحققت مع كل الصحفيين الموجودين في المكان”، مشير إلى أن هذه القوات أبقتهم كذلك لمدة 12 ساعة.

وأضاف الغول أن قوات الاحتلال صادرت هواتف الصحفيين وحواسيبهم ومعدات التصوير.

المصدر :

الجزيرة

 
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