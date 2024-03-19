قيادات وطنية وسياسية وإجتماعية في ضيافة عضو مجلس القيادة الرئاسي د عبدالله العليمي

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أقام عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي مأدبة إفطار رمضانية حضرها رئيس مجلس الشورى و عدد من مستشاري مجلس القيادة الرئاسي و عدد من قيادات الدولة السياسية و الاجتماعية من مختلف المكونات السياسية.

وتبادل عضو مجلس القيادة الرئاسي مع الحاضرين التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.. معبرا عن سعادته بهذا اللقاء سائلا الله تعالى ان يعيد هذه المناسبة الدينية الجليلة على شعبنا اليمني وقد تحقق له ما يصبوا اليه من أمن واستقرار وسلام وعلى أمتنا العربية والإسلامية وهي في أحسن حال.. مشيرا إلى المعاني العظيمة للشهر الكريم وما يمثله من أهمية في حياة المسلمين كونه شهر الرحمة والمغفرة الذي تتعزز فيه علاقات الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى وتسموا فيه النفس الانسانية بالتقوى والعمل الصالح بغية مرضاة الله والفوز بثوابه وغفرانه.

وأكد الدكتور عبدالله العليمي على أهمية توحيد الصفوف والحفاظ على الصف الوطني الجمهوري والالتحام مع قيادة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي للعمل سوياً لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب ودعم الحكومة برئاسة د.احمد عوض بن مبارك للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والعمل معاً لتعزيز مؤسسات الدولة ودعم السلطات المحلية لتلبية احتياجات ابناء الشعب، مؤكد ان كل ما تحقق ويتحقق للشرعية كان بفضل من الله ثم بتضحيات كافة الأبطال الميامين في القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وكافة المكونات المناضلة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية في مختلف جبهات العزة والكرامة بدعم وإسناد صادق من اشقاءنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وإسهام فاعل من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.،، مترحماً على ارواح الشهداء الابرار داعياً الله بالشفاء لكافة الجرحى.

بدورهم شكر الحاضرون عضو مجلس القيادة الرئاسي د.عبدالله العليمي على هذه الدعوة الكريمة في هذا الشهر الكريم وما حملته كلمته من رسائل وطنية صادقه.