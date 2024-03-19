أجواء مشحونة بالتوتر تسود حي شميلة بصنعاء عقب مواجهات مسلحة بين مواطنين وميلشيا حوثية منعت صلاة التراويح وإعتقال مقربين من الشيخ صالح طعيمان

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر محلية بصنعاء عن استمرار التوتر في منطقة " حي شميلة " بجنوب صنعاء عقب اشتباكات بين عناصر من ميلشيا الحوثي ومصلين في أحد المساجد مما اسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخرون بجراح متفاوتة وذلك على خلفية محاولة الميلشيات منع المصلين من أداء صلاة " التراويح".

وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن أجواء مشحونة بالتوتر لاتزال تسود منطقة " حي شميلة " بجنوب العاصمة عقب انتشار مجاميع مكثفة من ميلشيا الحوثي وتمركزها في مداخل ومخارج الحي وانحاء متقرقة من الأخير بعد وقت قصير من اندلاع اشتباكات مسلحة بين مواطنين وعناصر الميلشيا داخل الباحة الداخلية الملحقة بمسجد "عمر بن الخطاب " جراء محاولة الميلشيا منع المصلين من إقامة صلاة التروايح.

وأشارت المصادر الى أن الحوثيين طوقوا في وقت سابق منزل الشيخ "صالح طيعمان الجهمي " قبيل ان ينسحبوا من محيط المنزل عقب وصول مجاميع حاشدة ومسلحة من أبناء قبائل "خولان" منوهة الى أن الميلشيا استخدمت في تطويق المنزل عربات مصفحة وعدد كبير من الأطقم المزودة بالرشاشات المعدلة .

ولفتت المصادر الى أن عناصر الميلشيا شنت حملة اعتقالات شملت أفراداً من عائلة الشيح " صالح طعيمان" وبعض المرافقين له والذين تصدوا لمحاولة الميلشيا اقتحام منزلة الأخير منوهة إلى ان ميلشيا الحوثي اتهمت الشيخ " طعيمان" بتشجيع المصلين في مسجد عمر بن الخطاب على إقامة صلاة التروايح والوقوف وراء المقاومة المسلحة التي قوبلت بها عناصر الميلشيا اثناء محاولتها منع إقامة الصلاة واخلاء المسجد من المصلين.