حريق مفاجئ يتسبب في مضاعفة معاناة النازحين في مخيم النصر بمأرب جراء التهام النيران كافة الممتلكات الخاصة ولاضحايا

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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تسبب اشتعال حريق مفاجيء في مخيم إيواء مؤقت للنازحين في حارة " النصر " الكائنة خلف سكن "الجراحي" بمأرب في مضاعفة معاناة سكان الحي المنكوب من النازحين الذين فقدوا كافة ممتلكاتهم الخاصة حيث التهمت النيران المخيم قبيل أن تتمكن قوات النجدة وأجهزة الدفاع المدني في اخلاء السكان وتجنب سقوط ضحايا.

وتعثرت محاولات القوات الأمنية في إنقاذ الممتلكات الخاصة لسكان المخيم من النازحين بسبب اشتعال النيران على نطاق واسع في كافة مخيم الأيواء المؤقت ولكون المخيم مصنوع من مواد سريعة الاشتعال .

وارجع إفادات لسكان سبب اندلاع الحريق الى مس كهربائي مفاجئ.