عاجل : 10 غارات أمريكية بريطانية تستهدف مواقع  المليشيات الحوثية في اليمن .. تفاصيل

الإثنين 18 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 6 غارات على محافظة الحديدة غربي اليمن، ما يرفع غارات اليوم إلى 10.

وقالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، إن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بـ 6 غارات منطقة الجبانة غربي مدينة الحديدة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويوجد في منطقة الجبانة أحد معسكرات الدفاع الجوي التابع للحوثيين، وفق إعلام يمني.

كما تعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الحوثي أن "العدوان الأمريكي البريطاني شن أربع غارات على منطقة الفازة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة".