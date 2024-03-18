عدن : تكريم 44 خريجًا من الحفاظ والحافظات لكتاب الله

الإثنين 18 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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أقامت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، صباح الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، حفلاً تكريمياً لدفعة الشيخ الفقيد أمين باوزير، لعدد ٤٤ حافظاً وحافظة لكتاب الله الكريم.

وذلك برعاية وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة

وفي الحفل ألقى وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع التحفيظ، الشيخ/ حسن الشيخ، كلمة نقل من خلالها تحيات معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، واهتمامه ورعايته لحفاظ كتاب الله، مثنياً على دور الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم في تخريج هذه الكوكبة المباركة من الحفاظ، وغيرهم من الخريجين في ربوع اليمن.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الحفاظ الخريجين، وعددهم: ٣٣ حافظة و ١٣ حافظ منهم ٢ مجازون بالسند برواية حفص، كما كرمت الجمعية الشيخ الفقيد أمين باوزير بدرع الوفاء.