اليمن تسلم مسئولة أممية خطة للتعامل مع كارثة السفينة الغارقة روبيمار الجيش السوداني يسحق هجوما مباغتا لقوات الدعم السريع من ثلاث محاور في الخرطوم عدن : تكريم 44 خريجًا من الحفاظ والحافظات لكتاب الله عاجل.. بيان شديد اللهجة لمجلس الأمن بشأن الحوثيين وأسلحتهم ووقف الهجمات فورا في البحر الأحمر تقرير بحثي يشرح كيف تشجع هجمات الحوثيين على السفن القراصنة وجماعات العنف وما التغيير النوعي الذي حدث في استراتيجية تنظيم القاعدة بسبب الحوثيين عاجل: الحكومة تعلن توقف خارطة الطريق الأممية.. وتصدر توجيهات هامة لجميع سفارات اليمن في الخارج شاهد حلقة ''الرواتب'' وأغنية ''قد فقدته موت اشتي ابسره'' مع الفنان محمد الأضرعي روسيا ..عدد قياسي من الناخبين صوتوا لصالح بوتين.. وهذا ما حصده منافسوه روسيا ..عدد قياسي من الناخبين صوتوا لصالح بوتين.. وهذا ما حصده منافسوه الاتحاد الأوروبي يمول دولة عربية بقيمة 8 مليارات دولار
أقامت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، صباح الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، حفلاً تكريمياً لدفعة الشيخ الفقيد أمين باوزير، لعدد ٤٤ حافظاً وحافظة لكتاب الله الكريم.
وذلك برعاية وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة
وفي الحفل ألقى وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع التحفيظ، الشيخ/ حسن الشيخ، كلمة نقل من خلالها تحيات معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، واهتمامه ورعايته لحفاظ كتاب الله، مثنياً على دور الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم في تخريج هذه الكوكبة المباركة من الحفاظ، وغيرهم من الخريجين في ربوع اليمن.
وفي نهاية الحفل تم تكريم الحفاظ الخريجين، وعددهم: ٣٣ حافظة و ١٣ حافظ منهم ٢ مجازون بالسند برواية حفص، كما كرمت الجمعية الشيخ الفقيد أمين باوزير بدرع الوفاء.