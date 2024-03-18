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شاهد حلقة ''الرواتب'' وأغنية ''قد فقدته موت اشتي ابسره'' مع الفنان محمد الأضرعي

الإثنين 18 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
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الحلقة السابعة برنامج على غيري مع محمد الأضرعي (الرواتب)

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