روسيا ..عدد قياسي من الناخبين صوتوا لصالح بوتين.. وهذا ما حصده منافسوه روسيا ..عدد قياسي من الناخبين صوتوا لصالح بوتين.. وهذا ما حصده منافسوه الاتحاد الأوروبي يمول دولة عربية بقيمة 8 مليارات دولار الصين تحقق أعلى نمو في النشاط الصناعي ومبيعات التجزئة منذ عامين ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمواجهة السلفادور وكوستاريكا جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعدى بالضرب المبرح على صحفيين ويعتقلهم من داخل مستشفى الشفاء بغزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعدى بالضرب المبرح على صحفيين ويعتقلهم من داخل مستشفى الشفاء بغزة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي : غزة أكبر مقبرة مفتوحة لعشرات الآلاف ولمبادئ القانون الدولي بمشاركة 70 دولة وجالية إسلامية.. منافسة قوية للفوز بجوائز حفظ القرآن الكريم مسؤول إسرائيلي يكشف عن محادثات اليوم بقطر لبحث هدنة من 6 أسابيع بغزة وإطلاق 40 أسيراً
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الاثنين، أن عددا "قياسيا" من الروس، أكثر من 76.2 مليون، صوتوا لصالح الرئيس الحالي، فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة هذا العام، بعد فرز جميع الأصوات.
وبتلك النتيجة يصبح بوتين رسميا رئيسا للبلاد لولاية جديدة مدتها 6 سنوات حتى عام 2030.
وقالت لجنة الانتخابات الروسية إن العدد الإجمالي للأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم لبوتين بلغ 76 مليونا و277 ألفا و708 أشخاص.
وفي وقت سابق الاثنين، قالت مفوضية الانتخابات إن إقبال الناخبين سجل أعلى مستوى تاريخيا.
وأصدرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الاثنين، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بعد فرز جميع الأصوات، وجاءت كالتالي:
-فلاديمير بوتين - 87.28%
-نيكولاي خاريتونوف - 4.31%
-فلاديسلاف دافانكوف - 3.85%
-ليونيد سلوتسكي - 3.20%