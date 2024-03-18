الصين تحقق أعلى نمو في النشاط الصناعي ومبيعات التجزئة منذ عامين

الإثنين 18 مارس - آذار 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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حقق قطاعا إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين أداءً قويًا منذ بداية العام، ما يعطي دفعة للاقتصاد حتى في ظل استمرار تراجع قطاع العقارات.

وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي ارتفع 7% في أول شهرين من العام، محققًا أسرع نمو منذ عامين، ومتجاوزًا توقعات المحللين التي بلغت 5%.

كما ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 5.5%، متباطئة من زيادة بنسبة 7.4% في ديسمبر/كانون الأول ولكنها تجاوزت الزيادة المتوقعة بنسبة 5.2%.

تحسن اقتصادي تشير بيانات يوم الاثنين إلى مؤشرات الصادرات وتضخم المستهلكين الأخيرة التي جاءت أفضل من المتوقع، ما يوفر دفعة جيدة نحو هدف الصين لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% لهذا العام.

تفترض الخبيرة الاقتصادية الصينية في جامعة أكسفورد إيكونوميكس، لويز لو أن "تحسن بيانات النشاط الصيني على نطاق واسع في بداية العام ربما يكون لمرة واحدة"، بحسب رويترز. وشهدت عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت 8 أيام في فبراير/شباط عودة قوية للسفر، ما دعم إيرادات قطاعي السياحة والضيافة.

وأدى ذلك أيضًا إلى نمو إنتاجية مصافي النفط بنسبة 3% لتلبية الطلب القوي على وقود وسائل النقل.

وينشر المكتب الوطني للإحصاء بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة المجمعة لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بسبب تغير توقيت السنة القمرية الجديدة.

قطاع العقارات تبقى الأزمة التي طال أمدها في قطاع العقارات، والتي تعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، مصدر قلق كبير لواضعي السياسات والمستهلكين والمستثمرين في الصين. استمر انخفاض الاستثمار العقاري في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط، لكنها لا تزال بعيدة عن مستويات الاستقرار.

سجلت مبيعات العقارات حسب مساحة الأرضية انخفاضًا بنسبة 20.5% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط مقارنة بالعام السابق، مقارنة بانخفاض بنسبة 23% في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وقال الاقتصاديون في غولدمان ساكس إن زخم النمو المتسلسل في الصين ظل قويًا في الربع الأول على الرغم من التباين الملحوظ بين القطاعات.

لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% هذا العام لا تزال هناك حاجة إلى اتباع سياسة التيسير النقدي لدعم الطلب على قطاع العقارات.

توسعت استثمارات الأصول الثابتة في الصين بنسبة 4.2% في الشهرين الأولين من عام 2024 على أساس سنوي، مقابل توقعات بارتفاع 3.2%.