جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعدى بالضرب المبرح على صحفيين ويعتقلهم من داخل مستشفى الشفاء بغزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعدى بالضرب المبرح على صحفيين ويعتقلهم من داخل مستشفى الشفاء بغزة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي : غزة أكبر مقبرة مفتوحة لعشرات الآلاف ولمبادئ القانون الدولي بمشاركة 70 دولة وجالية إسلامية.. منافسة قوية للفوز بجوائز حفظ القرآن الكريم مسؤول إسرائيلي يكشف عن محادثات اليوم بقطر لبحث هدنة من 6 أسابيع بغزة وإطلاق 40 أسيراً بعد تحذير من حمام الدم… اشتعال حرب البيانات بين بايدن وترامب أسعار النفط ترتفع بعد استهداف مصاف روسية وبيانات قوية من الصين قتلى وجرحى في اقتحام جديد للجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي في غزة أرفع مسؤول حذر من تحول إسرائيل لدولة منبوذة دوليًا.. من هو تشاك شومر الذي دعا لتغيير حكومة نتنياهو؟ رسمياً .. فلاديمير بوتين رئيساً لروسيا لفترة ولاية خامسة
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من الصحفيين بينهم مراسل لقناة "الجزيرة" من مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، بعد أن اعتدى عليهم بالضرب.
وقال شهود عيون لوكالة "الأناضول" للأنباء، إن القوات الإسرائيلية اعتدت بالضرب المبرح على عدد من الصحفيين (لم يحدد عددهم) بينهم مراسل الجزيرة، إسماعيل الغول، قبل أن تعصب أعينهم وتكبل أيديهم وتعتقلهم من داخل مستشفى الشفاء.
من جانبها، أكدت قناة "الجزيرة" اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمراسلها في مدينة غزة.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام قواته مجمع الشفاء الطبي وبدء عملية عسكرية فيه، على الرغم من وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله.
من جانبها، زعمت القناة "13" العبرية أن هذه العملية بدأت بعد "ورود معلومات عن تواجد مسئولين كبار من حركة حماس في مجمع الشفاء".
وأفادت بـ"اعتقال 80 فلسطينيا من المستشفى، وإصابة جندي بجروح طفيفة.. ولا توجد معلومات عن وجود مختطفين (محتجزين إسرائيليين) في المكان".
وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، ثم انسحبت منه بعد 8 أيام بعد تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء