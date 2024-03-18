الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي : غزة أكبر مقبرة مفتوحة لعشرات الآلاف ولمبادئ القانون الدولي

الإثنين 18 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن قطاع غزة كان أكبر سجن مفتوح قبل الحرب، تحول اليوم إلى أكبر مقبرة مفتوحة في العالم لعشرات الآلاف ولمبادئ القانون الدولي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي يسبق اجتماع قادة دول الاتحاد الذي سيعقد يومي 21-22 مارس الجاري، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف بوريل: "غزة باتت مقبرة لعشرات الآلاف من الأشخاص، ولكنها أيضاً أصبحت مقبرة للعديد من أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني".

وأشار إلى أن مسألة تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستتم مناقشتها من قبل الوزراء، بناء على طلب إسبانيا وإيرلندا.

وتابع: "سيتم إجراء مناقشة سياسية فقط حول هذه القضية في اجتماع اليوم، ولن يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية