بمشاركة 70 دولة وجالية إسلامية.. منافسة قوية للفوز بجوائز حفظ القرآن الكريم

الإثنين 18 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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واصلت مؤسسة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم فعاليات دورتها الـ27، بمنافسات قوية بين المشاركين الذين يمثلون 70 دولة وجالية إسلامية من مختلف أنحاء العالم.

وتقام المسابقة يوميا في دبي، وتوصف بأنها الأكبر عالميا من حيث عدد المشاركين ومجموع الجوائز المالية التى تمنحها، وتلقى متابعة كبيرة من الجمهور بالإمارات وخارجها.

وشهدت الأيام الأولى من شهر رمضان منافسة شديدة بين متسابقين من انجولا ونيجيريا وفرنسا والسويد وإيران وبلجيكا والدنمارك والبرتغال واستراليا، إلى جانب منافسة قوية من ممثلي مصر واليمن و قطر وسلطنة عمان.

وقال أحمد الزاهد رئيس وحدة الإعلام بمؤسسة الجائزة لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) ، إن المشاركين في المسابقة يخضعون لتقييم لجنة تحكيم دولية تضم اعضاء من السعودية ومصر والأردن والإمارات وليبيا والجزائر، وقد أثنت لجنة التحكيم على تميز المشاركين في منافسات المسابقة.

وذكر الزاهد أن المتنافسين يحلون ومرافقيهم ضيوفا على دبي طوال أيام المسابقة التي تستمر حتى يوم 21 من الشهر الجاري.

وتستقطب الأمسيات التى تنظمها مؤسسة الجائزة آلاف الحضور بمسرح (ندوة الثقافة والعلوم) في دبي، إضافة إلى مئات الآلاف من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي بالعالم.

ويتم بث فعاليات المؤسسة على قناة تليفزيونية خاصة تحمل اسمها، بالإضافة إلى نقل الفعاليات في بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي للجائزة.

يشار إلى أن عدد المشاركين بمنافسات المؤسسة على مدى الـ26 عاما الماضية يزيد على 2200 مشارك من مختلف أنحاء العالم