مسؤول إسرائيلي يكشف عن محادثات اليوم بقطر لبحث هدنة من 6 أسابيع بغزة وإطلاق 40 أسيراً

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قال مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز" إن إسرائيل سترسل وفداً رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز المخابرات "الموساد" إلى قطر، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات عن طريق الوسطاء مع حركة حماس بهدف تأمين هدنة مدتها ستة أسابيع في غزة على أن تطلق حماس بموجبها سراح 40 أسيراً.
وقدر المسؤول أن هذه المرحلة من المفاوضات قد تستغرق أسبوعين على الأقل، مشيراً إلى صعوبات قد يواجهها مفاوضو حماس في التواصل مع الحركة داخل القطاع المحاصر بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الحرب.
بدوره، أفاد مصدر مطلع على المحادثات وكالة "فرانس برس" أنه من المرتقب أن يعقد رئيس الموساد ورئيس الوزراء القطري ومسؤولون مصريون لقاء في الدوحة، الاثنين، لبحث هدنة محتملة واتفاق تبادل أسرى.
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تفاصيل عملية استهداف الرجل الثالث في حماس مروان عيسى وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته نظراً لحساسية المحادثات، إن اللقاء بين رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومسؤولين مصريين "من المرتقب أن يُعقد اليوم (الاثنين)".
وهذه المحادثات في العاصمة القطرية هي الأولى بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة التي شارك فيها وسطاء قطريون وأميركيون ومصريون، والتي فشلت في تأمين هدنة بين إسرائيل وحركة حماس خلال شهر رمضان الذي بدأ الأسبوع الماضي.
يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 31726 قتيلاً و73792 جريحاً، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر.
واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصاً.
كما تعرض نحو 250 شخصاً للخطف خلال الهجوم، وفق إسرائيل التي تؤكد أن 130 منهم ما زالوا محتجزين في غزة، ويُعتقد أن 33 منهم لقوا مصرعهم. وردت إسرائيل بقصف عنيف واجتياح بري لقطاع غزة أدى لمقتل أكثر من 31 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف وتشريد معظم سكان القطاع