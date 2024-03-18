أرفع مسؤول حذر من تحول إسرائيل لدولة منبوذة دوليًا.. من هو تشاك شومر الذي دعا لتغيير حكومة نتنياهو؟

الإثنين 18 مارس - آذار 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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حذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من أن إسرائيل تخاطر بأن تصبح «منبوذة» دوليًا، داعيًا لإجراء انتخابات جديدة تكون بمثابة لحظة بالغة الأهمية في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الحديثة.

وانتقد «شومر» في خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ، الخميس الماضي، الحكومة الإسرائيلية موبخًا بنيامين نتنياهو، الأمر الذي عكس تزايد الإحباط بين كبار الديمقراطيين بشأن سلوك نتنياهو في الحرب على غزة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني.

وحذر -أعلى مسؤول يهودي أميركي في الحكومة الأميركية- من أن ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف يمنع «تصحيحات المسار المهمة» المطلوبة في الحرب ضد حماس، معربًا عن دعمه لحل الدولتين.

وقال: «لم يعد ائتلاف نتنياهو يناسب احتياجات إسرائيل بعد 7 أكتوبر، لقد تغير العالم بشكل جذري منذ ذلك الحين، ويتم خنق الشعب الإسرائيلي الآن بسبب رؤية حكم عالقة في الماضي».

وكان التصريحات أكثر إثارة للاهتمام لكونها صادرة من تشاك شومر الأمريكي الديمقراطي الذي يتمتع بسجل طويل من الدعم القوي لدولة الاحتلال. وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريحات «شومر»، مؤكدًا أنه ألقى خطابًا جيدًا وعبَّر عن مخاوف يشاركه فيها عدد كبير من الأمريكيين.

من هو تشاك شومر؟ تشاك شومر هو أعلى مسؤول يهودي أميركي في حكومة الولايات المتحدة، معروف بمواقفه الداعمة لدولة الاحتلال، واسمه مشتق من الكلمة العبرية «شومر»، التي تعني الوصي.

وهو من من مواليد 23 نوفمبر 1950، بنيويورك، ونشأ في بروكلين، وكان طالبًا متفوقًا في صفه بالمدرسة الثانوية، وحصل على 1600 درجة مثالية في اختبار الكفاءة الدراسية، ثم التحق بجامعة هارفارد، حيث درس العلوم السياسية وحصل على بكالوريوس عام 1971، ثم حصل على دكتوراة في الطب عام 1974.

وفي عام 1974، تم انتخاب شومر لعضوية جمعية ولاية نيويورك، وعندما تولى منصبه في العام التالي، أصبح أصغر عضو في الجمعية منذ ثيودور روزفلت، حيث كان يبلغ من العمر 24 سنة.

وكان عضوًا بمجلس النواب الأمريكي منذ عام 1981 حتى 1999، ثم تم انتخابه لعضوية مجلس الشيوخ في عام 1998.

وفي عام 2016، تم انتخاب شومر ليخلف هاري ريد كزعيم للأقلية في مجلس الشيوخ، تولى المنصب عندما انعقد الكونجرس الجديد في يناير 2017، ثم تولى منصب زعيم الأغلبية عام 2021.

وعلى مدار مسيرته السياسية أبدى اهتمامًا قويًا بمسائل التجارة وحماية المستهلك وكان مؤيدًا قويًا لزواج المثليين وحقوق الإجهاض، وكان نشطًا أيضًا في قضايا الرعاية الصحية