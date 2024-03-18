رسمياً .. فلاديمير بوتين رئيساً لروسيا لفترة ولاية خامسة

الإثنين 18 مارس - آذار 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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فاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية ولفترة ولاية خامسة، إذ حصد 87.8% من الأصوات.

ويشير هذا الفوز إلى أن بوتين -71 عاماً- سيتولى فترة الرئاسة لمدة 6 سنوات جديدة. وحل المرشح نيكولاي خاريتونوف في المركز الثاني، وحصد 4% من الأصوات.

ويتفوق بوتين بذلك على جوزيف ستالين ويصبح الرئيس الأطول خدمة في روسيا منذ أكثر من 200 عام.

وفي خطاب النصر، قال بوتين إنه سيمنح الأولوية لحل المهام المرتبطة بما أطلق عليه العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما سيدعم الجيش الروسي.

كما شدد بوتين على أن الانتخابات الرئاسية كانت ديمقراطية.

وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات الروسية جرت في بيئة مقيدة للغاية "تفاقمت بسبب الحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا على أوكرانيا".

وأضاف البيان: ما يسمى بالانتخابات التي أجريت في الأراضي الأوكرانية التي احتلتها روسيا مؤقتا "لاغية وباطلة".

وعلى الصعيد الأوروبي، حذر الرئيس الروسي من حرب عالمية ثالثة إذ يرى أن وجود قوات غربية في أوكرانيا قد يدفع إلى ذلك.

مضيفاً: الصراع بين روسيا والناتو سيكون على بعد خطوة واحدة فقط من حرب عالمية ثالثة شاملة.

أما عن العلاقة الروسية الصينية، قال بوتين إن العلاقات مع بكين مستدامة وإنه على يقين من أنها ستكون أقوى في السنوات المقبلة، مؤكداً أن العقوبات المفروضة على الصين محكوم عليها بالفشل