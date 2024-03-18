قتلى وجرحى في اقتحام جديد للجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي في غزة أرفع مسؤول حذر من تحول إسرائيل لدولة منبوذة دوليًا.. من هو تشاك شومر الذي دعا لتغيير حكومة نتنياهو؟ رسمياً .. فلاديمير بوتين رئيساً لروسيا لفترة ولاية خامسة حالة من الغضب والهستيريا تصيب بايدن بعد سماعه هذا الخبر المزعج الجيش الإسرائيلي يعترف مهزوما: أمامنا طريق طويل لتحقيق أهداف الحرب على غزة مصدر عسكري : موقف الإدارة الأمريكية من التصعيد الحوثي الجديد يكشف تهاون واشنطن في الحد من قدرات الحوثيين الهجومية قيادة الجيش السوداني تعلن : لن نسلم السلطة لمدنيين إلا بهذا الشرط تحرك أمريكي جديد لوقف تهريب أسلحة إيران إلى اليمن.. وقرار بنقل قدرات المراقبة الأميركية من فوق أفغانستان باتجاه اليمن بـ 9 مجازر جديدة.. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع اجتماع دولى واسع يناقش تداعيات غرق روبيمار في البحر الأحمر
فاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية ولفترة ولاية خامسة، إذ حصد 87.8% من الأصوات.
ويشير هذا الفوز إلى أن بوتين -71 عاماً- سيتولى فترة الرئاسة لمدة 6 سنوات جديدة. وحل المرشح نيكولاي خاريتونوف في المركز الثاني، وحصد 4% من الأصوات.
ويتفوق بوتين بذلك على جوزيف ستالين ويصبح الرئيس الأطول خدمة في روسيا منذ أكثر من 200 عام.
وفي خطاب النصر، قال بوتين إنه سيمنح الأولوية لحل المهام المرتبطة بما أطلق عليه العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما سيدعم الجيش الروسي.
كما شدد بوتين على أن الانتخابات الرئاسية كانت ديمقراطية.
وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات الروسية جرت في بيئة مقيدة للغاية "تفاقمت بسبب الحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا على أوكرانيا".
وأضاف البيان: ما يسمى بالانتخابات التي أجريت في الأراضي الأوكرانية التي احتلتها روسيا مؤقتا "لاغية وباطلة".
وعلى الصعيد الأوروبي، حذر الرئيس الروسي من حرب عالمية ثالثة إذ يرى أن وجود قوات غربية في أوكرانيا قد يدفع إلى ذلك.
مضيفاً: الصراع بين روسيا والناتو سيكون على بعد خطوة واحدة فقط من حرب عالمية ثالثة شاملة.
أما عن العلاقة الروسية الصينية، قال بوتين إن العلاقات مع بكين مستدامة وإنه على يقين من أنها ستكون أقوى في السنوات المقبلة، مؤكداً أن العقوبات المفروضة على الصين محكوم عليها بالفشل