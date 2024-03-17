بـ 9 مجازر جديدة.. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع

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ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 31,645 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية اليوم الاحد، بأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73,676، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
واشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 92 شهيدا، و130 مصابا.