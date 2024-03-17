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في مباراة مجنونة.. مانشيستر يونايتد يقلب الطاولة على ليفربول ويقصيه من كأس الإتحاد الإنجليزي

الأحد 17 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أكمل مانشستر يونايتد عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على ضيفه ليفربول باربعة اهداف مقابل ثلاثة، بسيناريو جنوني، بعد التمديد لشوطين إضافيين، في آخر مباريات ربع النهائي.

وبدأ سكوت ماكتوميناي مهرجان الأهداف في الدقيقة (10)، ورد ليفربول بهدفين عن طريق أليكسيس ماك أليستر (44) ومحمد صلاح (45+2).

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة أحرز أنتوني هدف التعادل للشياطين الحمر في الدقيقة 87، ليتجه الفريقان إلى شوطين إضافيين.

ونجح هارفي إيليوت في وضع ليفربول بالمقدمة مجددًا عندما أحرز هدفًا في الدقيقة (105)، قبل أن يقلب يونايتد الطاولة في الشوط الإضافي الثاني ويسجل هدفين عن طريق ماركوس راشفورد (112) وأماد تراوري (120+1).

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