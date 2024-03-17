في مباراة مجنونة.. مانشيستر يونايتد يقلب الطاولة على ليفربول ويقصيه من كأس الإتحاد الإنجليزي تعليمات جديدة للسلطات السعودية بشأن العمرة في رمضان أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في صنعاء وعدن مساء اليوم غارات أمريكية وبريطانية على الطائف وتدمير زوارق ومسيّرات حوثية ردا على ايقاف الحوالات المالية الى مناطقها.. سلطات الحوثيين تمنع صرف الحوالات الخارجية بوتين يتقدم بقوة ويحصد 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسي حتى الآن خلل فني يخرج غازية مأرب عن الخدمة عضو مجلس القيادة المحرّمي يطالب قيادة وزارة الداخليةبرفع مستوى اليقظة والجاهزية الأمنية والتصدي لكل من يعبث بالأمن والاستقرار ترامب: ''إذا لم أُنتخَب فإن ذلك سيكون مجزرة في حق البلاد'' أهم مزايا الجيل القادم من الهواتف الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي
أكمل مانشستر يونايتد عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على ضيفه ليفربول باربعة اهداف مقابل ثلاثة، بسيناريو جنوني، بعد التمديد لشوطين إضافيين، في آخر مباريات ربع النهائي.
وبدأ سكوت ماكتوميناي مهرجان الأهداف في الدقيقة (10)، ورد ليفربول بهدفين عن طريق أليكسيس ماك أليستر (44) ومحمد صلاح (45+2).
وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة أحرز أنتوني هدف التعادل للشياطين الحمر في الدقيقة 87، ليتجه الفريقان إلى شوطين إضافيين.
ونجح هارفي إيليوت في وضع ليفربول بالمقدمة مجددًا عندما أحرز هدفًا في الدقيقة (105)، قبل أن يقلب يونايتد الطاولة في الشوط الإضافي الثاني ويسجل هدفين عن طريق ماركوس راشفورد (112) وأماد تراوري (120+1).