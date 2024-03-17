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تعليمات جديدة للسلطات السعودية بشأن العمرة في رمضان

الأحد 17 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر خلال شهر رمضان المبارك، لإتاحة الفرصة لآخرين. 

وأشارت الوزارة السعودية، في بيان، إلى أن الاكتفاء بعمرة واحدة في رمضان يهدف إلى تخفيف الازدحام، وإتاحة الفرصة للآخرين، والتعاون على التنظيم، والتيسير على المسلمين. 

ووفقاً لمنصة "نُسُك"، ففي حال الرغبة في إصدار تصريح للعمرة للمرة الثانية، تظهر رسالة مفادها "فشل إصدار التصريح، لإتاحة الفرصة للجميع لأداء العمرة، فإنه لا يمكن تكرار العمرة في شهر رمضان".

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