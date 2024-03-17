بوتين يتقدم بقوة ويحصد 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسي حتى الآن خلل فني يخرج غازية مأرب عن الخدمة عضو مجلس القيادة المحرّمي يطالب قيادة وزارة الداخليةبرفع مستوى اليقظة والجاهزية الأمنية والتصدي لكل من يعبث بالأمن والاستقرار ترامب: ''إذا لم أُنتخَب فإن ذلك سيكون مجزرة في حق البلاد'' أهم مزايا الجيل القادم من الهواتف الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي أخطر زعيم عصابة ومحتال في تاريخ سوق العملات المشفرة قد يقضي بقية حياته في السجن 5 عصائر تعالج حرقة المعدة بعد الإفطار مباشرة قد يدمر المعدة.. فئات ممنوعة من تناول الشاي بعد الإفطار مباشرة يفيد مرضى السكر.. متى تفطر فورا أثناء الصيام حتى لو اقترب موعد المغرب؟ روسيا تكشف عن صد 280 ألف هجوم سيبراني على نظام التصويت الإلكتروني
أظهرت نتائج أولية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحصد 87% من الأصوات
في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
في بعد أن اُغلقت مراكز الاقتراع بوقت قصير.
بوتين يحصد 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية
وبحسب البيانات الأولية من لجنة الانتخابات المركزية: حصد بوتين على 87.97% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية، بعد معالجة 24.4% من الأصوات، ونيكولاي خاريتونوف 3.8% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف 3.73%، وليونيد سلوتسكي 2.96%.
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
فيما أعلنت لجنة انتخابات العاصمة الروسية موسكو، أن المرشح المستقل فلاديمير بوتين حصد 89.1% من الأصوات في العاصمة، بناء على النتائج النهائية للتصويت الإلكتروني عن بعد والمنصات الإلكترونية.
ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، حصد بوتين 94.12% من الأصوات بعد معالجة جميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في جمهورية لوجانسك الشعبية.
وبدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الرويية 2024، بعد أن أغلقت مساء اليوم الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها