بوتين يتقدم بقوة ويحصد 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسي حتى الآن

الأحد 17 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أظهرت نتائج أولية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحصد 87% من الأصوات

في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

في بعد أن اُغلقت مراكز الاقتراع بوقت قصير.

بوتين يحصد 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية

وبحسب البيانات الأولية من لجنة الانتخابات المركزية: حصد بوتين على 87.97% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية، بعد معالجة 24.4% من الأصوات، ونيكولاي خاريتونوف 3.8% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف 3.73%، وليونيد سلوتسكي 2.96%.

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

فيما أعلنت لجنة انتخابات العاصمة الروسية موسكو، أن المرشح المستقل فلاديمير بوتين حصد 89.1% من الأصوات في العاصمة، بناء على النتائج النهائية للتصويت الإلكتروني عن بعد والمنصات الإلكترونية.

ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، حصد بوتين 94.12% من الأصوات بعد معالجة جميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في جمهورية لوجانسك الشعبية.

وبدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الرويية 2024، بعد أن أغلقت مساء اليوم الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها