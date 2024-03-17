عضو مجلس القيادة المحرّمي يطالب قيادة وزارة الداخليةبرفع مستوى اليقظة والجاهزية الأمنية والتصدي لكل من يعبث بالأمن والاستقرار

الأحد 17 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّم، اليوم الأحد، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، خلال إجتماع موسع بقيادة وزارة الداخلية برئاسة الوزير اللواء الركن إبراهيم برفع مستوى اليقظة والجاهزية الأمنية والتصدي لكل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار..مشيراً إلى أن المرحلة التي يمر بها الوطن تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لإفشال المخططات الرامية للإخلال بالسكينة العامة وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بالتنسيق المشترك وتكامل الجهود بين الأجهزة الأمنية، وجهود الوزارة في استخراج البطاقة الشخصية الرقمية والرقم الوطني الموحد، باعتبارها خطوة ضرورية ومهمة نحو الحكومة الالكترونية، وتقليص التلاعب والتزوير وانتحال الشخصيات وتخفيض معدل الجريمة.

وفي الاجتماع الذي ضم وكلاء القطاعات بوزارة الداخلية، ومدراء عموم الإدارات، ومدير أمن عدن، استمع المحرّمي إلى تقارير وزارة الداخلية حول سير أدائها، وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية، كما ناقش الاجتماع، الصعوبات التي تواجه سير عمل الأجهزة الأمنية وإدارات الشُرط، وسبل تطوير البنى التحتية وتأهيل الكادر الشرطوي..مؤكداً أهمية إنشاء معاهد للتأهيل في العاصمة الموقتة عدن، لرفع قدرات منتسبي الشرط في جميع المجالات.

ووقف الاجتماع، أمام أوضاع عدد من المؤسسات والمرافق التابعة لوزارة الداخلية، منها المنافذ البرية، ومصلحتي الجوازات والسجون، وبهذا الصدد، شدد المحرّمي على ضرورة ضبط آلية العمل وفق النظم واللوائح القانونية بما يخدم مصلحة المواطن.