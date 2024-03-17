بوتين يتقدم بقوة ويحصد 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسي حتى الآن خلل فني يخرج غازية مأرب عن الخدمة عضو مجلس القيادة المحرّمي يطالب قيادة وزارة الداخليةبرفع مستوى اليقظة والجاهزية الأمنية والتصدي لكل من يعبث بالأمن والاستقرار ترامب: ''إذا لم أُنتخَب فإن ذلك سيكون مجزرة في حق البلاد'' أهم مزايا الجيل القادم من الهواتف الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي أخطر زعيم عصابة ومحتال في تاريخ سوق العملات المشفرة قد يقضي بقية حياته في السجن 5 عصائر تعالج حرقة المعدة بعد الإفطار مباشرة قد يدمر المعدة.. فئات ممنوعة من تناول الشاي بعد الإفطار مباشرة يفيد مرضى السكر.. متى تفطر فورا أثناء الصيام حتى لو اقترب موعد المغرب؟ روسيا تكشف عن صد 280 ألف هجوم سيبراني على نظام التصويت الإلكتروني
قال الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض" ان انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر ستكون نقطة تحول في تاريخ البلاد ".
واضاف ترامب خلال تجمع حزبي في فانداليا بولاية أوهايو (شمال) بعد أربعة أيام على ضمان فوزه بترشيح الحزب الجمهوري " ان الخامس من نوفمبر سيكون اليوم الأهم في تاريخ بلدنا".
ووصف فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بأنه أسرع انتصار يتم تحقيقه على الإطلاق..مشيراً إلى أن هذا يعني أيضا أنه سيتوجب عليه الانتظار أكثر من سبعة أشهر قبل أن يتواجه مجددا مع بايدن في مشهد يذكر بانتخابات عام 2020.
وقال ترامب "إذا لم أُنتخَب فإن ذلك سيكون مجزرة في حق البلاد" وبدا أنه يشير إلى الوضع الاقتصادي.