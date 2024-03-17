الأحد 17 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض" ان انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر ستكون نقطة تحول في تاريخ البلاد ".

واضاف ترامب خلال تجمع حزبي في فانداليا بولاية أوهايو (شمال) بعد أربعة أيام على ضمان فوزه بترشيح الحزب الجمهوري " ان الخامس من نوفمبر سيكون اليوم الأهم في تاريخ بلدنا".

ووصف فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بأنه أسرع انتصار يتم تحقيقه على الإطلاق..مشيراً إلى أن هذا يعني أيضا أنه سيتوجب عليه الانتظار أكثر من سبعة أشهر قبل أن يتواجه مجددا مع بايدن في مشهد يذكر بانتخابات عام 2020.

وقال ترامب "إذا لم أُنتخَب فإن ذلك سيكون مجزرة في حق البلاد" وبدا أنه يشير إلى الوضع الاقتصادي.