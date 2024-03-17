أخطر زعيم عصابة ومحتال في تاريخ سوق العملات المشفرة قد يقضي بقية حياته في السجن

الأحد 17 مارس - آذار 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قد يقضي سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة FTX بقية حياته قابعاً في السجن.

فمن المقرر أن يُحكم على بانكمان فرايد في الثامن والعشرين من مارس (آذار) الحالي بعدما طالب ممثلو الادعاء بإنزال عقوبة قاسية عليه تتراوح بين 40 و50 عاماً بعد إدانته بسرقة 8 مليارات دولار من عملاء شركته المفلسة الآن، وكتب المدعون الفيدراليون في مانهاتن عن فرايد:

«لقد كانت حياته في السنوات الأخيرة مليئة بالجشع والغطرسة التي لا مثيل لها؛ الطموح والترشيد.

والمغازلة والمخاطرة والمقامرة بشكل متكرر بأموال الآخرين... وحتى الآن يرفض بانكمان فرايد الاعتراف بأن ما فعله كان خطأ». إنهم يسعون للحصول على مصادرة بقيمة 11 مليار دولار، لحساب الخسائر التي تكبدها المستثمرون في هذه البورصة.

وأدانت هيئة المحلفين بانكمان فرايد (32 عاماً) في نوفمبر (تشرين الثاني) بسبع تهم بالاحتيال والتآمر. ومن المحتمل أن يواجه بانكمان فرايد عقوبة السجن لمدة تصل إلى 110 سنوات بسبب جرائمه، وهو الحكم الذي قال محاموه الشهر الماضي إنه سيكون «بشعاً». لقد كان صعود وسقوط بانكمان فرايد بمثابة واحدة من أكبر حالات الاحتيال المالي في التاريخ الحديث.

بعد أن أصبح الوجه العام للعملة المشفرة ووضع نفسه وسيطاً ناشئاً في واشنطن، تحول بانكمان فرايد إلى رمز لافتقار الصناعة إلى اللوائح التنظيمية وإمكانية الضجيج في غير محله.

وبانكمان فرايد هو ابن لاثنين من أساتذة كلية الحقوق بجامعة ستانفورد. تخرج في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وعمل في وول ستريت قبل أن يركب موجة الأصول الرقمية مثل البتكوين، إلى مجلة «فوربس»، التي قدرت قيمتها ذات يوم بـ26 مليار دولار.

وكانت شركته FTX ذات يوم واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، حيث بلغت قيمتها 32 مليار دولار في عام 2022.

واقتحمت الاتجاه السائد من خلال حملة تسويقية رفيعة المستوى تضمنت تجنيد المشاهير مثل لاري ديفيد وتوم برادي للظهور في إعلانات Super Bowl التجارية.

وظهر بانكمان فرايد، المعروف دائماً بارتداء السراويل القصيرة الرياضية والقمصان وممسحة الشعر الفوضوي، في مناسبات مع شخصيات سياسية بارزة مثل بيل كلينتون وتوني بلير، وفق صحيفة «الغاريان».

وخلال محاكمته التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة العام الماضي، قدمه الادعاء على أنه ملياردير عاجز يحاول التستر على إخفاقاته المالية بينما يستنزف الأموال من المستثمرين لإثراء نفسه. شهد العديد من كبار مديريه التنفيذيين السابقين، بما في ذلك صديقته كارولين إليسون، ضده.

وقال ممثلو الادعاء في المحاكمة: «كانت هذه القضية دائماً تتعلق بالكذب والغش والسرقة ولم يعد لدينا صبر عليها».

وقال محامو الملياردير السابق لقاضي المقاطعة الأميركية لويس كابلان إن عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمسة أعوام وربع إلى ستة أعوام ونصف العام ستكون مناسبة.

وقالوا إن عملاء FTX سوف يستردون معظم أموالهم، وأن بانكمان فرايد لم ينوِ السرقة.

وقال محامو بانكمان فرايد في ملف ما قبل الحكم: «سام يبلغ من العمر 31 عاماً، ارتكب جريمة غير عنيفة لأول مرة، وانضم إليه في السلوك المعني أربعة أفراد مذنبين آخرين على الأقل، في مسألة يستعد فيها الضحايا للتعافي - كانوا دائماً على استعداد للتعافي - مائة سنت على الدولار».

خلال محاكمته، شهد ثلاثة من المقربين السابقين أن بانكمان فرايد وجههم لنهب أموال عملاء FTX لتعويض الخسائر في صندوق التحوط Alameda Research (ألاميدا ريشورتش) الخاص به، بينما يصور نفسه علنًا على أنه وكيل مسؤول في سوق العملات المشفرة المتقلب.

وقال ممثلو الادعاء إن بانكمان فرايد استخدم أيضًا أموال العملاء لشراء عقارات فاخرة في جزر البهاما والتبرع للسياسيين الأميركيين الذين قد يدعمون اللوائح الصديقة للعملات المشفرة، وفق «رويترز».

وقال ممثلو الادعاء إن 251 مرشحاً سياسيًا ولجاناً سياسية أميركية أعادوا حتى الآن إلى الحكومة نحو 3.3 مليون دولار من مساهمات من بانكمان فرايد وغيره من المسؤولين التنفيذيين في FTX.

وكانت حملة الرئيس الديمقراطي جو بايدن واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري من بين الجهات التي أعادت الأموال. وشهد بانكمان فرايد أنه لم يدرك المبلغ المستحق لشركة «ألاميدا» لشركة FTX إلا قبل وقت قصير من فشل كليهما. واستغرقت محاكمته شهراً واحداً.

رغم أن سقوط بانكمان فرايد وفضائح العملات المشفرة الأخرى أثارت تدقيقاً متزايداً في الصناعة، فقد ارتفعت العملات المشفرة الرئيسية، بما في ذلك البتكوين والإيثريوم خلال العام الماضي.

ووصلت عملة البتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا الشهر، حيث وصلت إلى سعر قياسي بلغ نحو 73 ألف دولار.

ومن المقرر أن يصدر القاضي كابلان الحكم على بانكمان فرايد في 28 مارس (آذار) في محكمة مانهاتن الفيدرالية. ويخطط بانكمان فرايد من جهته لاستئناف إدانته والحكم عليه