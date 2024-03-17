يفيد مرضى السكر.. متى تفطر فورا أثناء الصيام حتى لو اقترب موعد المغرب؟

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كشفت نشرة طبية للدكتورة مها إبراهيم عبد المعطى أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث تفاصيل وإرشادات هامة حول مرضى السكرى فى رمضان، تتضمن عددا من القواعد والإرشادات العامة للصائمين من المصابين بمرض السكرى ومتى تفطر خلال ساعات الصيام.
متي تفطر خلال ساعات الصيام؟ افطر فورا ولا تنتظر موعد الإفطار إذا انخفضت نسبة السكر في الدم أقل من 70 ملجم/ ديسيلتر، أو إذا شعرت بالأعراض التالية (أعراض انخفاض السكر في الدم، تعرق ، رعشة، خفقان (ضربات القلب السريعة)، التشويش وعدم وضوح الكلام، دوخة شديدة، صداع أو زغللة، إرهاق شديد، تنميل في الوجه والشفتين.
فى هذه الحالة بادر إلى كسر الصيام حتى ولو إقترب موعد الإفطار وذلك بتناول 5 ملاعق صغيرة من السكر في نصف كوب من الماء، أو نصف كوب من عصير الفواكه أو المياه الغازية، أو تناول 3 حبات من التمر